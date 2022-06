Conservatorio, Meglio torna alla guida e liquida le polemiche Il neo presidente traccia la linea: collaborazioni con istituzioni e formazione all'avanguardia

"Ci adegueremo alle decisioni che saranno prese nelle sedi opportune, dunque ben venga il ricorso per chiarire le posizioni di ciascuno".

Caterina Meglio comincia senza indugio la sua terza esperienza alla guida del Conservatorio di musica Nicola Sala di Benevento.

La neo presidente ha tenuto un incontro con la stampa dopo il suo insediamento.

Una nomina, quella della Meglio, su cui pende già un ricorso presentato dall'ex presidente Antonio Verga.

Ma la Meglio non indugia sul tema. Senza evitarlo chiarisce invece che è del tutto concentrata a guardare avanti per regalare all'istituto di alta formazione musicale nuovi traguardi.

A partire da una rinnovata sinergia con la società e le istruzioni cittadine.

"Ho incontrato il sindaco - spiega - e credo che proseguirà la collaborazione anche per l'auditorium di San Vittorino". Una virata netta dopo la mancata concessione della struttura delle scorse settimana.

Anzi rilancia "Speriamo - spiega ancora Meglio - di poter fare la nostra parte anche alla riapertura del Teatro Comunale. La scena è il modo più efficace per formare i nostri ragazzi".

Con il direttore Giosuè Grassia, la neo presidente traccia la linea "proseguire nello sviluppo di specificità che possano regalare agli studenti una marcia in più".

E poi la ripresa delle attività a partire dalla tradizionale Festa della Musica di fine giugno e la riapertura di nuove sedi. Proprio per la manifestazione di fine mese sarà aperta in anteprima la struttura del Conservatorio appena sottoposta a restauro: il Palazzo degli Scolopi che costituirà un altro spazio importante per la formazione e entrerà in uso nel prossimo anno.