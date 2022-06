Boom di dimissioni nei reparti covid San Pio di Benevento: restano 11 pazienti Sette le persone che hanno lasciato la struttura dedicata alla cura del coronavirus

Sette persone dimesse in sole 24 ore dai reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Un vero e proprio boom di guarigioni che hanno per fortuna fatto scendere il numero dei pazienti ad 11 unità. Tre le persone ancora in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia ed otto invece i letti occupati in Malattie infettive. Restano per ora chiusi i reparti di terapia intensiva neonatale covid, Terapia intensiva Covid, Medicina interna e Medicina d'urgenza che nei mesi scorsi avevano ospitato decine e decine di persone colpite dai sintomi severi del coronavirus.

Uno dei pazienti di altra provincia, segnalato nel bollettino di ieri in Area Isolamento Covid del pronto soccorso non è stato ricoverato ma inviato in isolamento domiciliare.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna sono 484 su complessivi 2.097 trattati (sospetti n. 238 e accertati n. 1859) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 1.218.