Domenica 12 a Benevento visite senologiche ed ecografie gratuite L'iniziativa organizzata dall'associazione Sannio Donna con il dottore Pasquale Zagarese

Sannio Donna, organizzazione di volontariato, guidata da Milena Pregnolato, impegnata nella lotta contro il tumore al seno, ha organizzato per domenica 12 giugno, dalle ore 9 alle ore 13, a Benevento - Corso Garibaldi, nei pressi della Prefettura, una mattinata dedicata alle donne che vogliano effettuare l’ecografia al seno. Il dottore Pasquale Zagarese, senologo, nel poliambulatorio mobile messo gentilmente a disposizione dalla locale sezione della Croce Rossa Italiana effettuerà visite ed ecografie senologiche gratuite alle cittadine di Benevento, in numero compatibile con la fascia oraria su indicata ed in ordine di arrivo.