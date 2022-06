Maglione: "Dalla Diga acqua all’intera regione, ora compensare il Sannio" "La risorsa idrica per l’agricoltura significa far crescere il potenziale del comparto"

La Diga di Campolattaro ancora una volta al centro del dibattito, in particolare per quel che riguarda il suo futuro utilizzo. A intervenire è il deputato del Movimento cinque stelle, Pasquale Maglione: "Che la diga di Campolattaro possa rendere autonoma dal punto di vista delle forniture idriche l’intera Regione Campania, così come il presidente De Luca ha ammesso nel corso del Green Med Symposium, può solo essere connotato come un fattore positivo. Allo stesso tempo, però, è giusto che al Sannio venga dato quello che gli spetta, anche come tributo al servizio prestato all’intero territorio campano".

L'esponente sannita del movimento commenta così le dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca, rilasciate nel corso del Salone della sostenibilita’, presso la Stazione marittima di Napoli.

"A tal proposito - prosegue il deputato - è necessario dare seguito alle parole e avviare quanto prima la progettazione e la conseguente realizzazione delle infrastrutture secondarie per far sì che il sistema irriguo del Sannio possa usufruire delle acque dell’invaso. La disponibilità della risorsa idrica per l’agricoltura significa far crescere il potenziale del comparto, economicamente rilevante nel Sannio. La provincia di Benevento può e deve contribuire a un servizio essenziale - conclude Maglione - quale quello idrico, per l’intera Regione, ma è importante che non sia solo strumento e che i suoi territori vengano pienamente valorizzati dalle politiche regionali".