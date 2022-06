Lavoro, giovani, Zes e attività produttive: Regione sempre più vicina al Sannio L'assessore regionale Marchiello a Limatola: Qui tante potenzialità. Insieme fare rete per sviluppo

La Regione Campania con i suoi vertici: presidente, assessori e funzionari sempre più presenti sul territorio sannita.

Sviluppo, lavoro, formazione, zone economiche speciali e attività produttive al centro della visita di questa mattina a Limatola dell'assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, Antonio Marchiello che, accompagnato dal capo dello Staff e dirigente Antonio Lepore, è stato ricevuto dal sindaco di Limatola, Domenico Parisi dal presidente dell'Asi Luigi Barone e accolto da alcuni giovani del territorio e imprenditori.

Tanti i temi affrontati da Marchiello e Lepore con i presenti. A partire dalle strategie utili a far crescere l'occupazione. Fondamentali restano i mezzi messi a disposizione per far incontrare domanda e offerta di lavoro, ma ancora più importante è la formazione dopo il percorso scolastico come ha rimarcato lo stesso assessore Marchiello parlando alla platea di giovani. “Valorizzare le nostre eccellenze significa lavorare insieme” ha spiegato il numero uno dell'assessorato regionale al Lavoro che ha poi messo l'accento sull'importanza e il valore delle donne anche nel mondo del lavoro: “Come Regione Campania abbiamo probabilmente prima di tutti creato la parità di genere salariale”. L'assessore Marchiello sul fronte del lavoro ha poi annunciato una importante novità: “Un'idea ambiziosa. Con il presidente De Luca stiamo pensando di creare un palazzetto del welfare per i cittadini. Un luogo fisico dove chiunque ne avrà bisogno potrà risolvere in quel luogo i propri problemi per quanto attiene il lavoro. Mi auguro di poter inaugurare con il presidente questa struttura nel giro di un anno”.

E' importante che i giovani dopo la scuola vengano accompagnati in un percorso pratico per essere inseriti nel mondo di lavoro e sono pronto ad ascoltare eventuali loro proposte – ha commentato a margine dell'incontro l'assessore Antonio Marchiello -. Sono qui a Limatola per incontrare un sindaco (Parisi ndr) capace. Una città piccola ma con un potenziale enorme”.

Potenziale espresso anche attraverso la realtà imprenditoriale nata o che si è impiantata nel territorio di Limatola che è ai confini con l'area metropolitana di Caserta e Napoli. Si è parlato anche di aziende, imprese e zone Zes che stentano a decollare. “Come Regione stiamo predisponendo un atto deliberativo attraverso il quale la Giunta darà indicazioni al Commissario per le Zone economicamente speciali su come valutare le zone che, secondo l'ultimo decreto, vanno anche recuperate perchè non sono più servite. Recuperate e riutilizzate, come in alcuni casi di ampi parcheggi inutilizzati, che verranno riutilizzati. Ho interessato i presidenti delle Aree di sviluppo industriale per avere una loro collaborazione visto che hanno una conoscenza importante di tutte le aree Zes”.

All'incontro presente Luigi Barone, presidente dell'Asi di Benevento che da alcuni mesi ha chiesto l'allargamento della zona Zes proprio a Limatola. Mappe e piantine alla mano, Barone ha illustrato all'assessore Marchiello e al funzionario Antonio Lepore la situazione attuale e quello che prevede l'ampliamento studiato dal consorzio Asi: “Credo che Regione e commissario debbano lavorare insieme per compensare un torto subito da Limatola in passato per l'area di crisi complessa ed è giusto che oggi quel torto venga compensato con la Zes. Dopo il protocollo per far rientrare questa zona nell'Asi, ora cerchiamo di fra rientrare questa zona nel piano Zes. Con Confindustria e altre istituzioni stiamo lavorando per ottenere ciò per una zona che ha potenzialità e può essere davvero attrattiva per gli insediamenti industriali anche per la vicinanza a Caserta e Napoli”.

Soddisfatto il sindaco Domenico Parisi che ha ringraziato l'assessore Marchiello e il capo dello Staff Lepore: “Abbiamo messo al centro della discussione i giovani e il tessuto produttivo di Limatola e per questo ringrazio la Regione che ci ha ascoltato”.

Al termine dell'incontro in Comune, visita alla Powerflex srl di Limatola, un'azienda che dal 1996 opera in svariati settori quali l’ingegneria per la Difesa, l’Avionica, l’Aerospazio, il Navale e il Ferroviario, una delle tante eccellenze industriali presenti nel Sannio.

