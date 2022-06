Innovation Tour di Acea. Ieri a Napoli la seconda Tappa: presente Gesesa L'amministratore delegato Gesesa, Rubbo: Lieti di presentare idee di sviluppo e innovazione sociale

Si è svolta ieri a Napoli la seconda tappa Dell’Acea Innovation Tour, che ha avuto luogo nel Centro Congressi del capoluogo partenopeo in piazzale della Stazione Marittima, all’interno del “Green Med Symposium”. L’evento, a una settimana dalla prima tappa di Terni, è stato trasmesso in diretta streaming su Ricicla TV e ha affrontato i temi della transizione ecologica e digitale attraverso il racconto di soluzioni innovative proposte dal Gruppo Acea, dalle società del Gruppo presenti nel territorio campano, Gesesa e Gori, dall’assessorato all’Innovazione della Regione Campania, dal player tecnologico Atos e la startup UP2YOU.

Partendo dal modello di open innovation Acea, inteso come un ecosistema dinamico di startup, pmi, centri di ricerca, università e player tecnologici di livello nazionale e internazionale, il panel ha raccontato le applicazioni concrete e le best practices realizzate dal Gruppo grazie all’utilizzo di tecnologie digitali di ultima generazione che, in un’ottica di smart water company, consentono un sistema di monitoraggio all’avanguardia delle reti e una maggiore tutela della risorsa idrica, in linea con le strategie di sostenibilità di Acea e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

In un’ottica di raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, sulla tematica della decarbonizzazione, la multiutility ha proposto l’esperienza di Waidy WoW che, insieme alla startup UP2YOU, ha sviluppato un sistema di calcolo certificato del risparmio della C02 ottenibile ricorrendo ai 50mila punti di erogazione di acqua potabile mappati dalla applicazione e distribuiti in tutte le regioni d’Italia, comprese quelle in cui operano le società idriche del Gruppo.

“In questa seconda tappa dell’Innovation Tour - ha dichiarato Ivan Vigolo, Chief Innovation & Information Officer Acea - intendiamo consolidare il rapporto con i territori in cui il Gruppo opera proponendosi come partner nella ricerca di soluzioni all’avanguardia per una gestione sempre più efficiente dei servizi primari. Vogliamo condividere infatti la nostra strategia dell’innovazione, intesa come servizio alle comunità, per implementare un modello di sviluppo in cui l’innovazione e la digitalizzazione si integrano inevitabilmente con i principi della sostenibilità e della transizione ecologica”.

“Ringrazio Acea per averci voluto coinvolgere in questa seconda tappa dell’innovation tour – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Gesesa, Salvatore Rubbo – infatti, siamo stati ben lieti oltre che di formulare le idee di sviluppo, che hanno fatto parte della open call, anche di presentare un'altra forma d’innovazione ovvero l’innovazione sociale legata alla trasformazione, in corso, della società in società benefit. Dimostrazione ulteriore di come il nostro agire e sempre più orientato verso il territorio, le persone e l’ambiente”.

L’Acea Innovation Tour, invece, si concluderà a Roma con la terza e ultima tappa, presso le Officine Farneto, l’otto luglio.