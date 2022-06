San Pio: torna a salire il numero dei degenti covid. 3 ricoveri in 24 ore Mentre si auspicava l'azzeramento dei ricoverati, altri tre pazienti nel Padiglione Santa Teresa

Ancora tre ricoveri covid in ventiquattro ore al San Pio. Mentre negli ultimi giorni il numero dei degenti era sceso e lasciava presumere una prosecuzione del tren, fino a svuotare i reparti, nelle ultime ventiquattro ore sono stati ben tre i positivi al coronavirus che sono stati ricoverati nel padiglione Santa Teresa per le complicanze della malattia.

Ieri infatti erano 11 le persone ricoverate al San Pio, oggi invece sono diventate 14. Resta vuota la terapia intensiva, mentre c'è un paziente ricoverato in terapia intensiva neonatale dedicata al covid.

4 i ricoverati in Pneumologia/Sub Intensiva, 9 le persone nel reparto di malattie infettive.