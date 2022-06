Festival dell'acqua, lunedì il programma L'evento organizzato da Asea tra sport e cultura

Lunedì 13 giugno 2022, alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare della Provincia di Benevento si terrà la Conferenza Stampa del Festival dell’Acqua e degli Sport Acquatici, evento organizzato dall’ASEA (Agenzia

Sannita Energia Ambiente), Azienda Speciale della Provincia di Benevento e gestore della Diga di Campolattaro. Il Festival sarà costituito da numerosi eventi sportivi acquatici (nuoto, pallanuoto, canottaggio, sup e kitesurf) e culturali (visite guidate all’oasi del WWF, freestyle sportivo, artisti di strada). Sicuramente tra gli eventi in programma il più atteso, unico ed esclusivo, è quello delle Fontane Danzanti che si terrà nella serata di sabato 18 giugno. Il programma del festival sarà illustrato nel dettaglio durante la conferenza stampa, in cui saranno comunicate anche le modalità per poter partecipare a tutti gli eventi. Pertanto, il Torneo Regionale di Velocità Open Velocità di Canottaggio, giunto alla sua Il edizione, sarà arricchito e accompagnato da svariate performance ed esibizioni. L'esclusivo Festival avrà luogo nei giorni di sabato 18 e domenica 19 giugno presso il Lago di Campolattaro, gestito da diversi anni dalla stessa Asea, che si propone di promuovere e valorizzare l’invaso, quale paesaggio di inestimabile valore, la sostenibilità ambientale e il paesaggio multiforme ed incontaminato che lo circonda. La conferenza stampa dell’evento sarà moderata da Domenico Zappella, giornalista de La gazzetta dello Sport e vedrà la partecipazione straordinaria di Riccardo Romano, atleta della Nazionale Italiana di Nuoto Pinnato, Campione Italiano Nuoto Pinnato in carica in ben tre categorie Assoluti, 25, 50 e 100 metri stile libero, già campione negli anni 2019, 2020 e 2021. In tale occasione interverranno, altresì, Luigi Ciarlo (Sindaco di Morcone), Pasquale Narciso (Sindaco di Campolattaro), Simone Paglia (Presidente Associazione Canoa Vela Campolattaro), Mario Collarile (Delegato Provinciale CONI Benevento), Armando Rocco (Presidente f.f. ASEA), Nino Lombardi (Presidente f.f. Provincia di Benevento), mentre le conclusioni saranno affidate a Clemente Mastella (Sindaco di Benevento).