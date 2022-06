Consulta delle Donne, Angela De Nisco eletta presidente Silvana Malva e Stefania Villanacci saranno vice presidente e segretaria

Ieri, presso la sala consiliare di palazzo Mosti, si è riunito il nuovo comitato di Coordinamento della Consulta delle donne, composto da: Angela De Nisco, Silvana Malva, Rita Velardi, Adelaide Apice, Stefania Villanacci, Edelweisse Bonelli, Rosa Dello Iacovo, Tiziana Iuzzolino e Margherita Civetta.

All’ordine del giorno l’elezione del presidente, vice presidente e segretario. Presente il Sindaco Clemente Mastella che nel proprio indirizzo di saluto ha augurato buon lavoro alle partecipanti esortandole ad essere promotrici di nuove e valide iniziative nell'ambito delle finalità previste dalla Consulta.

L'assessore alle Politiche Sociali e per le Pari Opportunità Carmen Coppola, nel suo intervento, ha invitato le

componenti del Coordinamento a realizzare gli obiettivi della Consulta che ha la finalità di valorizzare la presenza, la cultura e la partecipazione delle donne nelle istituzioni e nella società beneventana, garantendo fattivi apporto e contributo con proposte e progetti. Dopo una breve consultazione ed uno scrutinio tra le componenti, sono state elette: Angela De Nisco in qualità di presidente, Silvana Malva come vice presidente e Stefania Villanacci segretaria. La neo presidente Angela De Nisco unitamente alle altre componenti del coordinamento, con la partecipazione dell'assemblea delle associate, si impegneranno per realizzare gli obiettivi della Consulta, ossia: promuovere iniziative per la crescita socio- culturale del territorio, attraverso azioni positive al fine di garantire le pari opportunità tra uomo e donna , formulare proposte in ordine alle problematiche politiche o civili che ruotano intorno al mondo femminile; infine, promuovere eventi culturali in collaborazione con altre istituzioni e associazioni presenti sul territorio.