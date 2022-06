Covid, al San Pio di Benevento restano 'solo' nove pazienti ricoverati Quattro persone dimesse e contagi in drastico calo nel Sannio. Ieri solo 57 nuovi casi

Ancora numeri importanti per quanto riguarda le dimissioni dai reparti Covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Quattro le persone che nelle ultime ore hanno potuto lasciare la struttura sanitaria perchè ormai guarite dalla malattia che, in alcuni casi, stava peggiornado quadri clinici già compromessi.

Scendono quindi a 9 i pazienti attualmente ancora ricoverati nel padiglione Santa teresa del Rummo. Due le persone ancora in terapia sub intensiva nel reparto di Pneumologia dove uno dei pazienti ricoverati si è negativizzato e quindi è stato trasferito in un reparto ordinario. Sette invece i letti occupati in Malattie infettive.

Resta ancora fermo, per fortuna, il numero dei decessi che comunque negli ultimi due anni e quattro mesi al San Pio sono stati tanti. I pazienti positivi al covid-19 deceduti sono infatti 484 su complessivi 2.101 trattati (sospetti n. 238 e accertati 1.863) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono ormai saliti a 1.223.

Al “San Pio” ieri sono stati processati 219 tamponi, dei quali 22 risultati positivi.

Per quanto riguarda i contagi nel Sannio, dall'inizio dell'emergenza sanitaria ci sono stati 68.747 contagi. 57 nella giornata di ieri a confermare che si è drasticamente abbassata la curva di contagio covid in provincia di Benevento.