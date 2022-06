"Stress e rischio cerebro-cardio-vascolare". Dialogo con Palmieri e Renna Rotary Club Benevento, il programma per domani nell'ambito delle "Domeniche della Salute"

Il Rotary Club di Benevento, presieduto quest’anno dalla dott.ssa Vincenza Casarella, nell’ambito delle “Domeniche della Salute”, ha organizzato, su piattaforma zoom (e sulla pagina Facebook Rotary Benevento), per domenica 12 giugno 2022, alle ore 11.00, un dialogo con i soci dottore Giuseppe Palmieri e dottore Antonio Renna su “Stress e rischio cerebro-cardio-vascolare”.

Il cardiologo Giuseppe Palmieri si interfaccerà con il neurologo Antonio Renna sulle malattie cardio-cerebrovascolari che colpiscono il cuore, il cervello e i vasi sanguigni, che, purtroppo, rappresentano una delle prime cause di morte in Italia e in moltissimi Paesi del mondo. Si tratta di malattie molto insidiose e subdole poiché si manifestano in modo grave e acuto solo dopo anni dall’inizio del processo patologico a carico di questi organi. La prima cosa utile è identificare i possibili fattori di rischio e averne consapevolezza. In particolare gli specialisti Palmieri e Renna punteranno sullo stress, risposta psicologica e fisiologica che l'organismo mette in atto nei confronti di compiti, difficoltà o eventi della vita.

Il dialogo con i dottori Palmieri e Renna è l’ultimo appuntamento in calendario per questo anno rotariano. Gli incontri riprenderanno a partire da settembre.