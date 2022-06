Completamento Fondovalle Vitulanese, chiuso il percorso tecnico e amministrativo Il vicepresidente della Provincia Lombardi: l'approdo di un complesso ed anche travagliato percorso

Il vicepresidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, è intervenuto dopo l'approvazione del progetto definitivo e alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità del completamento della strada a scorrimento veloce Fondovalle Vitulanese. "La delibera con la quale è stato chiuso il percorso tecnico ed amministrativo del programma costruttivo della Fondovalle Vitulanese – ha spiegato Lombardi - costituisce un momento rilevante della storia della Provincia di Benevento quale ente al servizio esclusivo del territorio. Non è stato affatto un atto semplice né superfluo, come pure ho letto da qualche parte. È stato invece l'approdo di un complesso ed anche travagliato percorso, iniziato molti anni addietro, che ha visto impegnati i miei predecessori. La delibera non costituisce motivo di vanto personale per il sottoscritto, come è stato detto: essa, infatti – rimarca il vicepresidente della Rocca -, rappresenta invece solo la risposta alle legittime attese di un territorio che oggettivamente vive una condizione di disagio e i cittadini della vallata Vitulanese reclamano a buon diritto collegamenti celeri e sicuri con il resto della provincia. Allo stesso tempo era ed è dovere dell'istituzione pubblica garantire la spesa di 46milioni di Euro di denaro fresco su un'area fortemente aggredita dalla crisi economica. Ribadisco ancora una volta che c'è tutta la mia personale disponibilità e quella della stessa Regione Campania per individuare soluzioni tecniche che siano in grado di salvaguardare alcune esigenze ambientali rappresentate da più parti”.