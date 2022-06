Incendio auto presidente Consiglio Venditti, parte la raccolta fondi L'iniziativa di Fish Campania e dalSociale24

Gesti concreti che possono rimediare al grave torto subito dalla presidente del Consiglio comunale di Telese Terme, Maria Venditti. Una raccolta fondi per rimediare prontamente dopo l'incendio che ha distrutto la sua, fondamentale per lei che deve spostarsi in carrozzina.

Il pronto intervento delle forze dell'ordine e dei vicini ha evitato che potessero verificarsi danni ad altre auto o, peggio, a persone. Quell'auto per Maria, che è anche socia di Fish Campania, era il simbolo della sua autonomia.

Muoversi in sedia a rotelle elettronica vuol dire avere un'auto con un allestimento specifico. Un mezzo molto costoso, dal valore di almeno 20 mila euro. Fish Campania e dalSociale24 hanno deciso di lanciare dunque una raccolta fondi per procedere all'acquisto di una nuova auto o contribuire ai costi di noleggio di un'auto per garantire la mobilità di Maria nell'immediato.