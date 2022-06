Covid. Due nuovi ricoveri al San Pio di Benevento Diventano 11 i pazienti in degenza presso il nosocomio sannita

Dopo il boom di dimissioni effettuate ieri, torna a salire di due unità il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento. Si passa da 9 a 11 posti letto occupati nell'area dell'ospedale di via Pacevecchia dedicata alla cura dei pazienti risultati positivi al virus. Resta fortunatamente vuota la terapia intensiva, mentre si occupa una culla tin covid dedicata. Mentre sono due i pazienti che necessitano delle cure del reparto di pnumologia sub-intensiva e otto (uno in più rispetto al giorno precedente) sono in degenza a malattie infettive.

Diventano complessivamente 1865 i pazienti accertati positivi trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, di cui 1371 sono residenti nella provincia di Benevento.