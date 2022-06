Il 26 giugno l'assemblea generale dell'Associazione olivicoltori sanniti Alle 17 nella sede dell'Aos di via delle Puglie a Benevento

Si terrà presso la sede dell'Aos, in via delle Puglie 34 (palazzo della Cia agricoltori), l'assemblea generale ordinaria dei soci dell'Associazione olivicoltori sanniti guidata da Raffaele Amore. L'appuntamento è stato fissato in seconda convocazione per il 26 giugno 2022 alle ore 17. Al centro dell'assemblea l'approvazione del bilancio ed altri argomenti che emergeranno durante i lavori.