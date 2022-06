Taddeo (Cgil Fp): "Chiesto incontro urgente con cooperativa al Fatebenefratelli" "Con GSI, ma mai ricevuto risposta: intervenga il Prefetto"

Interviene la Cgil Fp, con il responsabile sanità privata Pompeo Taddeo e con l'Rsa Antonio Coretti in merito ad una delle cooperative operanti all'ospedale Fatebenefratelli: "Abbiamo chiesto un incontro con i vertici della Cooperativa G.S.I. operante presso la struttura ospedaliera del Fatebenefratelli di Benevento, al fine di trattare cogenti e non più procrastinabili temi sindacali quali: Applicazione norme Contrattuali, Rinnovo Contrattuale, Riduzione Orario di lavoro, Turni di servizio, Mansioni etc. Non avendo ricevuto riscontro alcuno dal datore di lavoro, riteniamo opportuno coinvolgere tutti gli Enti preposti alla vigilanza e al controllo delle norme legislative/contrattuali e degli ambienti di lavoro, investendo con la presente il Sig. Prefetto dell’ onere di convocare un tavolo sindacale congiunto tra le parti . L’ unica alternativa che auspichiamo sia posta in essere è quella della definiva internalizzazione di tali maestranze presso il nosocomio, pertanto si resta in attesa dell’ avvio di un confronto".