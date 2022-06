Una dimissione e un nuovo ingresso nei reparti covid del San Pio di Benevento Resta 12 il numero dei letti occupati nei reparti del Rummo

Una persona dimessa e una ricoverata. Resta 12 il numero dei pazienti nei pochi reparti covid ancora occupati nel padiglione Santa Teresa del Rummo di Benevento. Un dato che conferma ancora una volta come la massiccia campagna vaccinale messa in atto nei mesi scorsi abbia consentito di ridurre drasticamente i ricoveri a causa dei sintomi del Covid 19.

Nel dettaglio resta un neonato in cura nel reparto intensivo neonatale positivo al coronavirus, sempre tre le persone in Pneumologia sub intensiva e otto in malattie infettive.

Dall'azienda ospedaliera San Pio comunicano inoltre di aver processato tra l’11 ed il 13 giugno scorsi 173 tamponi dei quali 23 risultati positivi.