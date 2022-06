Asl, Di Santo: riconferma Volpe è riconoscimento a capacità manageriali Così il sindaco di Castelvenere dopo la riconferma del manager ai vertici dell'azienda sanitaria

“Faccio i complimenti al Direttore Generale Gennaro Volpe per la riconferma al vertice della Asl di Benevento. È un riconoscimento alla sua grande capacità di guidare l’Asl nei momenti più difficili, come avvenuto durante l’emergenza per la pandemia. Mi piace sottolinearne anche l’ottima organizzazione nella guida della campagna vaccinale portando la Asl di Benevento a risultati eccellenti”. Cosi il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo all'indomani della riconferma di Volpe ai vertice della Asl sannita.

“Tra l’altro – aggiunge Di Santo – la Asl di Benevento, proprio agli inizi di questo nuovo anno, ha curato presso il nostro comune due giornate di campagna anti Covid riuscendo a vaccinare circa 1500 persone, per lo più anziani provenienti anche da fuori paese”.