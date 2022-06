Rifiuti, soddisfatti i sindacati dopo l'incontro con Samte "Due notizie importanti: pagamento di due mensilità e l'incremento al 60% delle ore di lavoro"

"E’ con viva soddisfazione si è appreso che l’accurata gestione liquidatoria, nell’ambito del risanamento della società, a breve garantirà tranquillità ai lavoratori e ripristinerà le opportune relazioni sindacali". Esprimono soddisfazione e ottimismo Cgil, Cisl e Uil dopo l'incontro di ieri a Benevento con Domenico Mauro, presdiente dell'orgaismo di Liquidazione della Samte, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti nel Sannio.

"Due notizie importanti sono state rese dalla parte datoriale - scrivono i sindacati - e specificatamente, l’avvenuta erogazione di 2 mensilità arretrate ai lavoratori e l’incremento delle ore di lavoro a circa il 60% da quelle previste dal contratto a cui segue il relativo incremento della leva salariale. A questa azione aziendale segue un’attenta attività di recepimento fondi di finanza derivata in particolare è stato comunicato un finanziamento di 1.800.000 euro, che a breve sarà erogato per i ripristinare al meglio l’impianto stir di Casalduni. Inoltre, in attesa della creazione del Biodigestore (sempre sul sito di Casalduni) previsto dall’accordo di programma con la Regione Campania con un investimento di 31 milioni di euro, sarà realizzato presso l’impianto di Casalduni un sito di trasferenza con una vagliatura mobile che permetterà ai comuni del territorio di conferire il rifiuto indifferenziato solido urbano che porterà dei riverberi positivi sull’intero ciclo dei rifiuti. Dopo il tavolo odierno, dove è stato presentato un vero e proprio piano industriale, non può che esserci - concludono Cgil, Cisl e Uil - una visione di condivisione, tra i sindacati – società e gli altri stakeholders, che permetterà, ove venga perseguita pedissequamente, il raggiungimento di grandi risultati per il territorio, per i lavoratori e per i cittadini".