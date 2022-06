Comune di Foiano e Colletivo Gea presentano Feo Fest – Terre Nostre Il 6 luglio alla Rocca dei Rettori la presentazione del programma del festival ecologico

Il sindaco di Foiano di Val Fortore Giuseppe Antonio Ruggiero e il Collettivo Gea hanno organizzato per il 6 luglio prossimo alle 11, presso la Sala del Consiglio Provinciale della Rocca dei Rettori a Benevento la presentazione dell’edizione duemila22 di Feo Fest – Terre Nostre, festival ecologico ideato e realizzato dal Collettivo_Gea con il Patrocinio del Comune di Foiano di Val Fortore.

Si tratta della seconda edizione, nata sotto la guida del direttivo artistico composto da Alessandra Facchiano, Angela Cerritello e Matteo Fioretti, in collaborazione con il sindaco di Foiano, Giuseppe Antonio Ruggiero. Festival che sarà ospitato dal comune fortorino nei giorni 23, 24, 25, 26, 27 e 28 agosto 2022.

“Stesso festival, vesti nuove!” annunciano gli organizzatori che spiegano anche: “Il progetto artistico formativo amplia, difatti, la sua offerta con esposizioni, esperienze in natura e concerti dal vivo nonché con un viaggio tra i sapori delle eccellenze enogastronomiche locali, scommettendo sulla dicotomia coltura-cultura. Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane, di gente che ama gli alberi e riconosce il vento. Abbiamo bisogno, dunque, di una nuova umanità che sappia intravedere il potere di un filo d’erba, così come la forza di un’arte che unisce, di una corda pizzicata ai primi raggi dell’alba, di corpi danzanti, mani sapienti, cuori in ascolto. Feo Fest – Terre Nostre è tutto questo e anche di più. Feo Fest è capire che oggi la terra ha bisogno degli uomini e che noi abbiamo bisogno di lei”.