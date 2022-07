Covid, casi in aumento nel Sannio. Mastella incontra il numero uno dell'Asl Visita istituzionale dopo la riconferma del direttore generale. Il sindaco: prudenza e mascherina

Cosi covid in aumento esponenziale nel Sannio. La preoccupazione resta, dunque, anche se al momento sembra che non verranno prese decisioni in merito a restrizioni. Resta forte l'invito di Asl e Comune di Benevento a fare attenzione e a indossare la mascherina specialmente nei luoghi affollati. Una prevenzione che deve essere dettata più dal buonsenso di ognuno che dalle norme.

Questa mattina a Palazzo Mosti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha incontrato il dottore Gennaro Volpe, da qualche giorno riconfermato alla guida dell'Asl Sannita. “Piena fiducia nell'operato del dottore Volpe dopo la sua conferma alla guida dell'Asl” ha commentato Mastella all'esito dell'incontro. Il primo cittadino è nella suo ufficio al primo piano dello storico palazzo in procinto di assistere da remoto al consiglio comunale dopo i nuovi casi di infezione registrati tra i consiglieri comunali: “Devo essere prudente per me e per gli altri” il commento di Mastella che poi annuncia: “Con il dottore Volpe abbiamo anche valutato e analizzato l'aumento vorticoso dei casi Covid. A differenza degli altri anni, quando con il caldo c'è stata una netta diminuzione dei contagi, quest'anno sembra che il virus, sia pure in forma meno aggressiva dal punto di vista clinico, continua a circolare”.

Con il numero uno dell'Asl sannita il primo cittadino ha analizzato dati (ieri oltre trecento nuovi contagi) e “cominciato a valutare e pensare a cosa fare, a partire dal programma delle vaccinazioni che vedrà sicuramente in campo una nuova campagna” che sarà stabilita dal Governo e dai medici in particolare.

Vaccinazioni che potrebbero continuare presso “la caserma Pepicelli, che dovrebbe – spiega Mastella – restare disponibile al di là dei lavori che riguardano altri complessi dell'area. Altrimenti abbiamo anche il Palatedeschi”.

Aumento vorticoso di casi a poche ore dai festeggiamenti civili e religiosi in onore della Madonna delle Grazie, Patrona del Sannio, che richiameranno migliaia di persone a Benevento. Una tradizione che quest'anno riprende in maniera normale dopo i due anni bui dettati dall'emergenza sanitaria. Poi ci saranno altri eventi in città. A partire da Città Spettacolo: “Faremo le cose nel miglior modo possibile. Se dovesse crescere ancora il numero dei contagi magari chiediamo a chi assiste agli spettacoli di indossare la mascherina” ha concluso il sindaco Mastella, che in mattinata aveva espresso già la sua opinione attrvaerso la sua pagina Facebook, prima di tornare nel suo ufficio per rispondere alla chiama per far avviare i lavori del consiglio comunale.