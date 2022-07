Covid. Nel Sannio altri 283 contagi e due nuovi ricoveri Da sette a otto il numero dei pazienti in Terapia Sub intensiva del San Pio

Dopo gli oltre 300 contagi covid registrati nella giornata di ieri, resta alto il numero dei positivi accertati anche oggi. Sono infatti 283 i tamponi che hanno restituito all'Asl la positività di altrettante persone, scorporati gli esiti dei effettuati da chi si è sottoposto al tampone di controllo durante la malattia. La provincia di Benevento ha quindi raggiunto quota 71.704 persone che negli ultimi due anni e mezzo hanno contratto la malattia. Sul fronte ospedaliero restano 25 i ricoverati nei tre reparti covid attualmente aperti. Dall'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, infatti, il bollettino quotidiano parla di 25 pazienti ricoverati, stesso numero di ieri nonostante due dimissioni. Letti che si erano liberati ma che nelle ultime 24 ore si sono subito occupati nuovamente.

Un paziente in più in terapia sub intensiva del padiglione Santa Teresa dove ora sono otto le persone che necessitano cure particolare e specialistiche del reparto di Pneumologia. 15 i letti occupati in Malattie infettive e una persona in attesa del tampone definitivo nell'area di isolamento covid annessa al pronto soccorso.

Una situazione in costante evoluzione, che questa mattina è stata anche al centro di un colloquio tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e il direttore generale dlel'Asl, Gennaro Volpe.

“La linea strategica rimane inalterata – ha dichiarato al termine il primo cittadino LEGGI QUI ALTRO ARTICOLO -. Oggi ci siamo soffermati sulla salita in quota dei contagi da Covid e sulle risposte da dare, onde garantire, alle nostre comunità, serenità e riscontri efficaci”.