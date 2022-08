Al San Pio è boom di dimissioni nei reparti covid, ma ancora un decesso Sei i pazienti che sono stati dimessi nelle ultime ventiquattro ore

E' boom di dimissioni nei reparti covid del San Pio di Benevento: sei nelle ultime ventiquattro ore, si tratta di cinque sanniti ed un cittadino residente in altra provincia. Purtroppo si registra anche un nuovo decesso di un nuovo decesso di un paziente residente in altra provincia. Passa da 33 a 25 il dato complessivo dei pazienti in degenza nell'area dedicata all'emergenza covid.

Due le culle occupate nella tin neonatale covid dedicata (come il giorno precedente), mentre sono nove i pazienti che necessitano delle cure di pneumologia sub-intensiva, quattordici invece i ricoveri nel reparto di malattie infettive. Dall'azienda ospedaliera di via Pacevecchia inoltre viene precisato che “uno dei pazienti sanniti, ricoverato in Malattie Infettive Covid, si è negativizzato ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria”.

Complessivamente diventano 2025 i pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, n. 1504 sono residenti nella provincia di Benevento.