Il pm Dda Anna Frasca proposto come procuratore aggiunto a Nocera Inferiore E' di Benevento, dove ha lavorato prima di trasferirsi a Napoli

Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Nocera Inferiore. E' l'incarico – un posto di nuova istituzione – per il quale la quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all'unanimità il sostituto procuratore Anna Frasca.

Cinquantasette anni, la dottoressa Frasca è di Benevento, dove ha lavorato per anni prima di trasferirsi a Napoli, dove opera come sostituto della Direzione distrettuale antimafia. L'indicazione dovrà ora essere confermata dal plenum del Csm, chiamato, nelle prossime settimane, a pronunciarsi anche sul nuovo procuratore di Benevento.

Due i candidati, ognuno dei quali ha ricevuto, ad ottobre, tre voti dalla quinta Commissione: il procuratore di Campobasso, Nicola D'Angelo, ed il procuratore aggiunto di Napoli, Raffaello Falcone.

Sessant'anni a novembre, molisano, il dottore D'Angelo, se si eccettua una parentesi di un anno e mezzo a Brescia, ha svolto la sua attività sempre a Campobasso. Prima come sostituto, poi come procuratore (anche Dda) dal 2018.

Anche il dottore Falcone sessantatre anni, napoletano è stato dal 1997 sempre in servizio alla Procura di Napoli, dal 2001 al 2011 alla Dda. Dal 2018 ha assunto le funzioni di procuratore aggiunto, coordinando la IV Sezione che si occupa di violenza di genere e tutela delle fasce deboli.