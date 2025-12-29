Ponte festeggia i 'suoi' sessantenni tra ricordi, traguardi e prospettive Giornata di convivialità per 27 concittadini del centro sannita

Una giornata bella quella che ieri hanno vissuto insieme ben 27 sessantenni di Ponte che si sono ritrovati a trascorrere un momento scandito dai ricordi di una vita trascorsa all'insegna dell'amicizia e dai traguardi che ognuno, a suo modo ha raggiunto.

Racconti, ricordi d'infanzia e prospettive per il futuro hanno caratterizzato la giornata conviviale di: Barile Franco, Caiazzo Mariolina, Cicchiello Gelsomina, Corbo Angelo, De Angelis Mina, De Angelis Raffaele, Di Muccio Michela, Fiorito Maria, Fusco Luigi, Iannella Antonio, Iannella Carmine, Iannella Raffaele, Magnolia Massimo, Pica Antonio, Piccirillo Antonio, Piccirillo Giampiero, Piccirillo Luciano, Romano Gelsomino (detto Mino), Romano Luigi, Sanzari Anna Maria, Sauchella Antonella, Simeone Carmine, Simeone Giovanni, Soldatesca Maria, Trosino Antonio, Viglione Lucia e Zotti Antonio.