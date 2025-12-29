Benevento, alla ripresa contro l'incognita Crotone Pitagorici alle prese con un robusto restyling: che squadra sarà?

Anche il Crotone, che sarà al Vigorito la sera del 5 gennaio per la prima del girone di ritorno, ha ripreso la preparazione. In terra jonica impazzano le voci di mercato. D'altro canto l'annuncio del patròn Vrenna di voler ridurre drasticamente il budget ha scatenato la corsa ai migliori elementi rossoblù. E allora subito orecchie drizzate a Catania e Salerno sul centrocampista “settepolmoni” Gallo, così come ai granata piacciono Cargnelutti e Berra per una difesa che va assolutamente rinforzata. Ma sarebbe anche inutile continuare su questi toni: elementi del calibro di Gomez e Murano sono appetiti da tanti. Il dubbio viene dunque dalla concentrazione che questi giocatori potranno avere in occasione della sfida del Vigorito. A parte il fatto che qualche pezzo pregiato (ceduto o ancora in forza) potrebbe anche essere “tirato fuori” per essere preservato, sembra davvero difficile ipotizzare quale Crotone affronterà il Benevento la sera del 5 gennaio.

Così conviene guardare in casa propria, come ammonisce Floro Flores. Il Benevento è nel pieno della ripresa (oggi e domani sedute doppie) e il primo obiettivo è quello di ritrovare in fretta la grande condizione lasciata prima della sosta. Inutile dire che dal punto di vista tattico il tecnico sembra aver trovato la quadra con questi 4-2-3-1, che somiglia per certi versi al suo 4-3-3, con Simonetti uomo ovunque, in grado di essere all'occorrenza il terzo centrocampista o il quarto attaccante. La duttilità del giocatore romano ha ridato linfa alla squadra e ne ha sublimato tutte le virtù. A prescindere dal prossimo mercato che aprirà il 2 gennaio, la squadra ha già una sua fisionomia da primato, va solo rifinita per non incorrere in cali di tensione come avvenne lo scorso anno. Il mercato servirà a questo, a rendere fortissima una squadra che è già assai forte di suo.