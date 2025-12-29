Moiano, patto con la Guardia agroforestale per la tutela del territorio

Importante protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Moiano, guidato dal sindaco Giacomo Buonanno, e la Guardia agroforestale italiana del presidente Antonio D'Acunto.
L'intesa prevede il servizio di tutela ambientale, mediante attività di controllo preventivo mirato al rispetto di divieti per prevenire il rischio incendi; prevenzione e segnalazione di illeciti ambientali; tutela arredo urbano e verde pubblico; rispetto delle normative zoofile e ambientali; rispetto delle ordinanze e dell'igiene pubblica.
Soddisfazione per l'accordo è stata espressa dal personale della Guardia agroforestale operativa sul posto, coordinato dal dirigente Enzo Morzillo.