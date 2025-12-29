Moiano, patto con la Guardia agroforestale per la tutela del territorio L'intesa siglata dal sindaco Buonanno con il presidente D'Acunto

Importante protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Moiano, guidato dal sindaco Giacomo Buonanno, e la Guardia agroforestale italiana del presidente Antonio D'Acunto.

L'intesa prevede il servizio di tutela ambientale, mediante attività di controllo preventivo mirato al rispetto di divieti per prevenire il rischio incendi; prevenzione e segnalazione di illeciti ambientali; tutela arredo urbano e verde pubblico; rispetto delle normative zoofile e ambientali; rispetto delle ordinanze e dell'igiene pubblica.

Soddisfazione per l'accordo è stata espressa dal personale della Guardia agroforestale operativa sul posto, coordinato dal dirigente Enzo Morzillo.