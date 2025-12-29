Ieri, 28 dicembre 2025, è stato ufficialmente costituito il nuovo gruppo consiliare Casa Riformista (Italia Viva - Noi di Centro), presso il Consiglio Regionale della Campania.
La neonata formazione, composta dai cinque consiglieri regionali eletti Vincenzo Alaia, Ciro Buonajuto, Pietro Smarrazzo, Pellegrino Mastella e Giuseppe Barra, si pone l'obiettivo di rappresentare più significativamente le istanze dei cittadini campani, contando su un maggiore peso specifico in seno al consiglio regionale ed assicurando un più consolidato supporto al Presidente Roberto Fico.
"Il nostro gruppo - dichiarano i consiglieri - si impegna a lavorare con trasparenza, onestà e dedizione per rappresentare gli interessi delle comunità, nell’ottica della collaborazione e del confronto”.