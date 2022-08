"Janua" è aperto per ferie e si fa sempre più inclusivo A Ferragosto partirà una nuova attività

Il museo delle streghe di Benevento, “Janua” (con sede in corso Garibaldi, presso Palazzo Paolo V) resterà

aperto per ferie. Infatti a partire dal 10 agosto sarà garantito l’accesso ai visitatori, compreso l’ingresso straordinario per il giorno del 15 agosto. Saranno rispetti i seguenti orari per l’intero mese: dal mercoledì alla domenica, a partire dalle ore 10 con ultimo ingresso alle 12.00 e dalle 17 con ultimo ingresso alle 19.00. I percorsi guidati non solo racconteranno della Janare, le tradizioni sannite e aneddoti dal passato, ma saranno anche arricchiti di storie e leggende della città di Benevento, grazie alla presenza della sezione “Benevento – le pietre che raccontano la sua storia”. “Janua- Museo delle Streghe” continua a crescere nell’ottica di percorsi sempre più inclusivi, dando vita ad una serie di attività volte al coinvolgimento, sempre maggiore, di persone con diverse abilità. Tale progetto prenderà il via proprio la settimana di Ferragosto, quando le bacheche del museo saranno affiancate da schede con le descrizioni delle stesse in CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa.

“Un'attività non nuova per la cooperativa IDEAS- spiega lo staff- che durante il periodo di lockdown ha creato delle storie in CAA liberamente scaricabili dalle pagine social del museo”. “Janua”, ad oggi arricchito di una nuova ala museale, prosegue inarrestabile la sua corsa verso nuovi obiettivi volti non solo all’arricchimento culturale e all’aspetto divulgativo di storia e leggenda del Sannio, ma incrementando anche la conoscenza per tutti. Un museo che abbatte le barriere, che promuove l’inclusione e la parità. Intanto l’equipe di lavoro, oltre alle attività ordinarie museali, prosegue nel lavoro di progettualità, per offrire sempre maggiori opportunità a tutti i suoi visitatori, anche in vista della prossima stagione.