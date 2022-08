Ferragosto ed eventi, controlli intensificati nel Sannio Questa mattina in Prefettura la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Si è riunito questa mattina a Benevento il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano. Al centro dell'incontro la programmazione del piano dei servizi di vigilanza in vista delle prossime festività ferragostane.

"Dopo un’analisi approfondita, tenuto conto che nel periodo di riferimento si registra, come di consueto, un incremento delle presenze in tutto il territorio provinciale, è stata disposta un’implementazione dei servizi, con il coinvolgimento delle specialità e delle polizie locali", viene precisato al termine dell'incontro.

E dunque il consesso "ha condiviso la necessità di garantire maggiori controlli presso la stazione ferroviaria e i luoghi più frequentati, quali, tra gli altri, il centro storico del Comune Capoluogo e il Parco del Grassano. Analogamente, è stata predisposta un’intensificazione dei servizi in occasione delle

numerose manifestazioni estive che si svolgeranno nelle prossime settimane nei diversi comuni della provincia, ivi compresa “Benevento Città Spettacolo”, che si terrà dal 25 al 31 agosto. In tale ottica, è stata concordata, altresì, l’organizzazione sinergica di controlli amministrativi presso gli esercizi pubblici e i locali di intrattenimento. Il Prefetto ha evidenziato l’importanza dell’azione sinergica delle varie componenti, richiamando l’attenzione delle polizie locali affinché garantiscano il proprio contributo per il buon esito dell’attività a tutela delle collettività di riferimento".