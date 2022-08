Benevento, assunti 4 Agenti di Polizia Municipale Avviata la procedura di mobilità volontaria per l’assunzione di altri 3 agenti

“È stata espletata la selezione pubblica, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 4 Agenti di Polizia Municipale. A darne notizia è l’assessore al Personale, Carmen Coppola.

“Il Comune di Benevento – spiega l’assessore – è risultato tra gli enti beneficiari dei Progetti di TIPO B – Annualità 2021 – Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12 – artt. 5 e 10, di cui al Bando per l’accesso ai contributo per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale. Il finanziamento regionale ammonta ad € 21.000,00, ai quali va aggiunta la compartecipazione dell’Ente di € 9.520,80. L’iniziativa della Regione Campania – precisa – promuove la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contrastare fenomeni di disagio sociale, di degrado urbano in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematiche di ciascun contesto territoriale”.

A seguito della prova selettiva, svolta da remoto lo scorso 8 luglio, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati. È stata perciò redatta la graduatoria definitiva, che tiene conto del risultato della prova scritta e della valutazione dei titoli. I vincitori sottoscriveranno il contratto il prossimo 22 agosto alle ore 10:00 con contestuale presa di servizio. “Rivolgo innanzitutto il mio saluto ai vincitori della procedura selettiva – - aggiunge -, con i quali mi complimento per il significativo risultato personale conseguito. Ricordo che l’Amministrazione comunale di Benevento guidata dal Sindaco Clemente Mastella è da sempre attenta ai temi della sicurezza, e al potenziamento della Polizia Municipale. Queste assunzioni, infatti, si inseriscono in una più ampia iniziativa per la sicurezza urbana mediante l’attivazione del servizio di polizia municipale di prossimità tramite l’inserimento di n. 4 Agenti di Polizia Municipale per 6 mesi. È stata avviata, inoltre, la procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 Agenti di P.M. Il Comune di Benevento – continua – dopo aver approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 10.06.2022, avvia il Piano Assunzionale 2022 con l’Avviso di Mobilità Volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per n. 3 Agenti di Polizia Municipale di Categoria C.

La sicurezza urbana e il potenziamento della Polizia Municipale orientano l’Amministrazione comunale di Benevento guidata dal Sindaco Clemente Mastella. Il mio auspicio – conclude – è che vi sia la massima partecipazione a questa procedura di mobilità, e che si possa procedere sempre nella direzione del rafforzamento della struttura organizzativa dell’Ente e, in particolare, del Corpo della Polizia Municipale della nostra amata città”.