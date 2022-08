Pattinodromo, mercoledì consegna lavori per riqualificazione Progetto Pics, un milione e mezzo di euro per l'intervento a via Mustilli

Mercoledì 10 agosto, alle ore 10, sarà avviato ufficialmente l'intervento di riqualificazione e valorizzazione del pattinodromo di via Mustilli. Alla consegna dei lavori, che si svolgerà all'interno della struttura nell'area vicina al cancello d'ingresso, parteciperanno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, insieme ai dirigenti e tecnici comunali. Una volta completata l'opera, dell'importo complessivo di 1,5 mln di euro, l'amministrazione comunale restituirà alla città uno spazio di aggregazione sociale per troppi anni lasciato all'incuria collegandolo all'adiacente area verde che diverrà un parco pubblico fruibile dalla comunità.

I lavori prevedono, nello specifico, il recupero della pista di pattinaggio con il rifacimento della pavimentazione ed uno spazio centrale adatto a un campo da hockey e al pattinaggio artistico ed un anello sopraelevato nelle curve per le corse. La pista sarà dotata di un impianto di illuminazione e dunque potrà essere utilizzata anche durante le ore serali. L'ingresso attuale, situato in via Mustilli, sarà revisionato, migliorato e dotato di uno spazio pedonale.

L'immobile che prima ospitava il centro sociale sarà recuperato, riqualificato e restituito ad una funzione sociale e collettiva. A tal fine gli spazi interni saranno riorganizzati ed ampliati. Accanto al centro sociale sorgerà un nuovo edificio di circa 150 mq, destinato ad attività sportive, dove saranno allocati gli spogliatoi, il bar ristoro ed i servizi igienici.

L'area verde, compresa tra il pattinodromo e la scuola Giovanni Pascoli, diventerà un parco pubblico a servizio della città. 17mila mq di verde ospiteranno attrezzature per lo svolgimento di attività sportive a corpo libero all'aperto, un campo da calcetto/basket ed un anfiteatro per manifestazioni culturali e sociali. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Rm Costruzione di Castelvenere.

Il progetto rientra all'interno dei tredici interventi inseriti nel Pics, il Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento orientato al perseguimento di obiettivi di crescita socio-economica, rivitalizzazione energetica ed ambientale, miglioramento della qualità di vita ed efficienza dell'offerta sanitaria e sociale.