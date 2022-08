Covid. Situazione stabile al San Pio, restano 25 i ricoveri Si tratta di 18 sanniti e 7 pazienti provenienti da fuori provincia

Resta invariato il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento. Sono 25 i pazienti in degenza (come il giorno precedente) ma dall'ospedale di via Pacevecchia nel consueto bollettino quotidiano viene precisato che “uno dei pazienti sanniti, ricoverato in Malattie Infettive Covid, si è negativizzato ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria”. Si svuota la terapia intensiva neonatale covid dedicata, mentre restano nove i pazienti ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva, sedici a malattie infettive. Si tratta di diciotto sanniti e sette cittadini residenti fuori provincia ma ricoverati presso il nosocomio sannita.