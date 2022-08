Eurojackpot premia Benevento: ‘5+1’ da oltre 257mila euro La fortuna bacia il Sannio, premiata schedina quick pick

La dea bendata bacia il Sannio e premia Benevento. Con Eurojackpot è stata realizzata una vincita da 5+1 da 257.580,30 euro.

La vincita con Punti 5+1 italiana (sette quelle centrate: Polonia (3), Germania (2), Finlandia (1), e una in Italia) è stata realizzata a Benevento presso il punto vendita Sisal Mandato Gianluca situato in Via San Gregorio, VIII 5 con una schedina quick pick.