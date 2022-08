Il Ministro Bianchi scrive al liceo Giannone di Benevento Elogio per le 'Apie ingegnose' quaderno di ricerca e sperimentazione didattica

Un riconoscimento importante per il lavoro svolto che arriva direttamente dal titolare del Dicastero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Il Ministro Patrizio Bianchi ha inviato alla dirigente scolastica del Liceo Classico "Pietro Giannone" di Benevento, Teresa De Vito, una lettera di ringraziamento ed elogio per le "Api ingegnose", il quaderno di ricerca e sperimentazione didattica, dell'Istituto, coordinato dalla Prof. ssa Paola Caruso e giunto al suo decimo numero.

Ad annunciarlo è direttamente l'Istituto scolastico di Benevento. In particolare nella lettera il Ministro sottolinea quanto sia fondamentale "il potenziamento della cultura classica e della conoscenza tutta per permettere alle giovani generazioni di comprendere e interpretare con maggiore consapevolezza la complessa contemporaneità". Il titolare del Dicastero all'Istruzione auspica la costruzione "di un nuovo modello educativo e formativo" capace di ascoltare i bisogni e promuovere i talenti per costruire "una società più equa, inclusiva e solidale". E in chiusura il Ministro rinnova l'apprezzamento per l'impegno profuso dai docenti, parte decisiva di quella "comunità sociale" evocata nella lettera.