Forestali Taburno Camposauro, tredici mensilità arretarate La denuncia dei sindacati. Cgil, Cisl e Uil convocano una nuova assemblea il prossimo 3 settembre

"Gli operai idraulici forestali della comunità montana del Taburno svolgono un ruolo fondamentale per il territorio nel quale, inoltre, ricade in gran parte il Parco Regionale del Taburno-Camposauro. Questi lavoratori hanno il diritto di percepire regolarmente il proprio stipendio. Sono ben tredici le mensilità arretrate, l’ultimo stipendio risale a Ottobre dello scorso anno. Questo modus operandi lede la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie".

Così Cgil, Cisl e Uil tornano a denunciare riguardo alla vertenza.

"Sebbene la pandemia abbia reso più lento tutto il sistema burocratico negli enti, il momento socio-economico che stiamo vivendo impone di dare immediato respiro ai lavoratori. La scorsa settimana i lavoratori, insieme ai rappresentanti di FAI, FLAI, e UILA, Alfonso Iannace Carlo Ceccarelli, e Alfredo Di Rubbo si erano riuniti in assemblea presso la sede della Comunità Montana per chiedere le loro spettanze, vista l’assenza del Presidente e della Giunta è stato proclamato lo stato di agitazione con l’autoconvocazione dell’assemblea dei lavoratori che si è tenuta ieri. Dall’incontro, nonostante le nostre istanze e quelle dei lavoratori nell’affrontare il problema e nel cercare una soluzione come l’anticipazione di tesoreria che costituisce una forma di finanziamento di carattere eccezionale a breve termine, prevista dall’articolo 222 del Tuel, non abbiamo ottenuto nessuna certezza affinché agli operai idraulici - forestali vengano pagati almeno qualche mensilità per il mese di Agosto ma solo una “Timida” apertura da parte dell’ete Montano, presente con il Presidente e la Consigliera con delega alla Forestazione, e con la convocazione di una nuova assemblea per il giorno 03 Settembre. Continueremo lo stato di agitazione fino alla nuova convocazione da parte dell’ente Montano interessando il prefetto di Benevento a vigilare sull’ormai insostenibile situazione dei lavoratori forestali dell’Ente da mesi senza stipendio".