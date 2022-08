Emergenza cinghiali, Palladino: serve intervento Il consigliere comunale: “Danni ad autovetture e coltivazioni, problema non solo locale"

Dalle campagne alle città l'emergenza cinghiali continua a far discutere. Non sono mancate nel tempo proteste, manifestazioni nelle piazze delle associazioni di categoria ma anche interventi delle istituzioni. E dal Sannio arriva un nuovo appello del consigliere comunale Marcello Palladino, già in passato intervenuto sull'argomento. Un problema che, come detto, non riguarda solo l'agricoltura ma che negli anni ha interessato anche le città e per il quale l'esponente di Palazzo Mosti ribadisce la necessità di interventi a livello nazionale.

“Attendiamo anzitutto che la campagna venatoria venga prolungata di un mese come aveva promesso il governo qualche tempo fa, anche se su questo tema c'è molta discussione, molto confronto. Comunque il problema c'è”, ribadisce Palladino ricordando gli incidenti stradali registrati anche nel Sannio “fortunatamente fino ad ora sono solo danni alle autovetture, ma ci riteniamo fortunati. E poi si sono avute anche altre conseguenze come devastazione di orti, giardini, ma anche di intere coltivazioni. Il danneggiamento inoltre può avvenire anche per uliveti, vigneti, quindi c'è questa preoccupazione”.

E dunque, il consigliere ricorda “ho sollecitato tutte le istituzioni, c'è stato anche un convegno qualche giorno fa a Dugenta per arrivare ad una soluzione. Ma nella nostra zona gli avvistamenti sono stati diversi laddove sopratutto ci sono torrenti, fiumi, dove i varchi sono aperti e quindi gli animali risalgono anche in città. Per cui - ribadisce - è importante sollevare la questione anche a livello nazionale, come si sta facendo, proprio per arginare un fenomeno che non è soltanto locale”.