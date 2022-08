Ospedale San Pio, al via l'era Morgante: sinergia e qualità Si è insediata presso la struttura di Pacevecchia il neo direttore generale

“L'ex Rummo è un ospedale di eccellenza dovrà continuare ad esserlo. Proveremo ad accontentare le aspettative del territorio facendo squadra”. Così, all'insediamento, il nuovo direttore dell'ospedale San Pio, Maria Morgante che guiderà il nosocomio sannita per i prossimi tre anni.

Questa mattina l'ormai ex direttore dell'Asl di Avellino ha svolto gli atti amministrativi necessari allo svolgimento del suo incarico presso la struttura di via Pacevecchia.

Si dice felice di essere al San Pio e ringrazia De Luca per la nomina. E poi svela i suoi più stretti collaboratori: sono Daniela Capone e Giovanni Di Santo rispettivamente il direttore amministrativo e sanitario.

L'obiettivo è “lavorare per la qualità che già esiste, proveremo ad accontentare le aspettative del territorio e a crescere ancora di più”.

Poi la Morgante archivia le polemiche degli ultimi mesi promettendo sinergia “Credo nel rispetto dei ruoli che non significa mancanza di confronto, sono pronta a parlare con tutti”.

E più strettamente sul nosocomio: “Già domani incontrerò sia la struttura amministrativa e tecnica che il personale sanitario per far squadra e unire idee e obiettivi e lavorare in sinergia, solo così troveremo soluzioni alle criticità. Nessuno sarà messo da parte – promette – serve il contributo di tutti”.

Tra i primi nodi da affrontare la carenza di medici, soprattutto per l'emergenza e la situazione dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti.

Per la prima che “è purtroppo un problema generale – commenta – proseguiremo nel bandire concorsi e punteremo ai medici del territorio che, spero, possano collaborare alla crescita dell'ospedale” per l'ospedale di Sant'Agata, invece, afferma “è una situazione da studiare per far sì che l'ospedale possa essere riqualificato e rivivere”.