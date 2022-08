Pattinodromo, Mastella: dopo anni di abbandono lo restituiremo alla città Un anno per trasformarlo in un'area verde per sport e aggregazione

“Uno spazio verde bellissimo all'interno della città per incentivare lo sviluppo green e l'aggregazione generazionale”.

Si dice davvero soddisfatto il sindaco, Clemente Mastella per il via all'intervento di riqualificazione del pattinodromo di Benevento. Questa mattina il sopralluogo presso l'impianto di via Mustili con i tecnici comunali e l'impresa. La sfida sarà strappare all'incuria e all'abbandono la struttura grazie ad uno dei 13 progetti Pics, Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento, orientati al perseguimento di obiettivi di crescita socio-economica, rivitalizzazione energetica ed ambientale, miglioramento della qualità di vita ed efficienza.

Sarà la ditta RM Costruzione di Castelvenere a rigenerare la struttura di via Mustilli attraverso interventi dall'importo complessivo di 1 milione e 500mila euro.

In particolare, i lavori prevedono il recupero della pista di pattinaggio con il rifacimento della pavimentazione ed uno spazio centrale adatto a un campo da hockey e al pattinaggio artistico ed un anello sopraelevato nelle curve per le corse. La pista, inoltre, sarà dotata di un impianto di illuminazione. L'ingresso attuale, situato in via Mustilli, sarà revisionato, migliorato e dotato di uno spazio pedonale.

L'immobile che prima ospitava il centro sociale sarà recuperato, riqualificato e restituito ad una funzione sociale e collettiva. A tal fine gli spazi interni saranno riorganizzati ed ampliati. Accanto al centro sociale sorgerà un nuovo edificio di circa 150 mq che ospiterà gli spogliatoi, il bar ristoro ed i servizi igienici.

L'area verde tra il pattinodromo e la scuola Pascoli diventerà un vero e proprio parco pubblico al servizio della città. 17mila mq di verde saranno a disposizione della collettività ed ospiteranno attrezzature per lo svolgimento di attività sportive a corpo libero all'aperto, un campo da calcetto/basket ed un anfiteatro per manifestazioni culturali e sociali.

“Un luogo abbandonato da anni – incalza durante la presentazione dell'intervento il sindaco – nessuno se ne è mai interessato, solo io me ne occupo ora per cambiare completamente il volto di questa realtà”.

E poi un appello contro il vandalismo “Spero che la struttura possa essere gestita in modo da evitare danneggiamenti, pensiamo anche all'affidamento, magari a qualche cooperativa, per l'utilizzo di attrezzature per chi ne è sprovvisto”.

E poi la finalità sociale “Lo spazio ospiterà manifestazioni culturali così come abbiamo intenzione anche per il parco Verde nella zona del fiume sabato che inaugureremo tra settembre e ottobre”.