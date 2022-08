Fiume Calore, Provincia: lavori di messa in sicurezza prima dell'autunno Ultimate le procedure di gara per l’appalto

"Sono state ormai ultimate le procedure di gara per l’appalto della messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano del capoluogo sannita alla confluenza con il fiume Sabato". A comunicarlo in una nota la Provincia di Benevento in riferimento ad un comunicato stampa diffuso nelle ultime ore a firma di Rita Velardi, Presidente dell'Associazione di quartiere di contrada Pantano "La voce delle donne".

"L’intervento - viene precisato dal settore tecnico dell'Ente - il cui progetto esecutivo mobilita risorse pari a 1.245.208 euro, fu approvato lo scorso 27 settembre al termine di una Conferenza di Servizi con l’interazione del Presidio di Protezione del Genio Civile di Benevento, dello stesso Comune capoluogo e di tutti gli altri Enti coinvolti, che tenne conto dei pesanti dissesti nel reticolo idrografico principale causati dagli eventi alluvionali del 2015. Subito dopo fu bandita la gara d’appalto: il Settore Tecnico ritiene poter assicurare che i lavori di messa in sicurezza dell’area di Pantano potranno cominciare prima del prossimo autunno".