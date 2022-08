Scompare Piero Angela, il ricordo dell'Unisannio Il divulgatore protagonista all'inaugurazione dell'anno accademico 2021

"Scompare Piero Angela. Se ne va il più grande divulgatore scientifico italiano. Sempre attivo contro l’oscurantismo e l’ignoranza".

Così l'ateneo del Sannio ricorda il grande giornalista.

"Indimenticabile nella memoria della comunità accademica Unisannio e della città di Benevento il suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Sannio il 28 gennaio 2021. E il suo accorato appello agli studenti, protagonisti di questo secolo: “Cercate sempre l’eccellenza negli studi e nel lavoro. Per affrontare le grandi sfide contemporanee e creare ricchezza in un paese come il nostro in cui la produttività è ferma da 20 anni – disse Angela – è importante preparare le menti e le persone, investire sulle intelligenze, sull’educazione severa e sulla ricerca”.