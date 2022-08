Covid: casi nettamente in calo in provincia di Benevento. Solo 39 positivi ieri Si allenta anche la pressione sul San Pio dove sono ricoverate 28 persone

Finalmente in calo il dato del contagio da coronavirus a Benevento. E' noto che il Sannio, per quanto attiene all'infezione, è stata anche nelle ultime settimane in cui il covid allentava la morsa sull'Italia, una delle province con più casi in rapporto agli abitanti, come certificato anche dai monitoraggi settimanali effettuati dalla Gimbe di Cartabellotta.

Ieri i nuovi contagi in Provincia di Benevento sono stati 39: e anche la pressione sul San Pio si è allentata rispetto ai giorni scorsi, oggi sono 28 i posti letto occupati nel nosocomio cittadino mentre nei giorni scorsi si era arrivati a toccare quota 40.