Asilo nido a Capodimonte, via libera al finanziamento Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella e l'Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello

"Il comune di Benevento è stato ammesso al finanziamento per la costruzione di un asilo nido nel quartiere di Capodimonte nell'ambito della Missione 4, Istruzione e ricerca, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il finanziamento è dell'importo complessivo di 1.500.000 euro". Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella e l'Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello che spiegano: "La proposta progettuale ritenuta meritevole di finanziamento prevede la costruzione di un asilo nido (nelle vicinanze della scuola "G. Moscati") di tre sezioni distribuite su un unico livello di superficie, per un'estensione di circa mq. 750. L'edificio, dimensionato per ospitare un numero massimo di 60 bambini (12 lattanti, 24 semidivezzi e 24 divezzi), sarà costituito da due ambienti di uguali dimensioni per ospitare i semidivezzi ed i divezzi ed un ambiente per i lattanti oltre a locali adibiti a mensa, cucina, ambulatorio ed alcuni locali di servizio e direzione. Gli spazi esterni della struttura saranno variamente attrezzati e pavimentati, con abbondante uso del verde. Per quanto attiene il cronoprogramma si prevede che ricevuto il decreto di finanziamento occorreranno 30 giorni per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, 90 giorni per le procedure di gara e 18 mesi per la realizzazione dell'opera, per un totale di 22 mesi. Dopo il finanziamento per il ripristino ed il miglioramento del complesso sportivo outdoor presente nel quartiere Capodimonte il finanziamento ottenuto per la costruzione di un asilo nido si inquadra nell'ottica dell'impegno profuso dall'Amministrazione Mastella al fine di rivitalizzare e qualificare sempre più un popoloso ed importante quartiere della città".