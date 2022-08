Prosegue il ripristino dell'erogazione idrica dopo guasto al pozzo di Solopaca Terminati i lavori per sostituire la pompa sommersa danneggiata

Terminati nella serata di ieri i lavori per la sostituzione della grossa pompa sommersa all'interno del pozzo di Lago dei Selci a Solopaca, pian piano l'erogazione idrica nei vari centri rimasti a secco – specialmente in Valle Vitulanese -, sta tornando ai livelli normali. Nel nuovo bollettino, infatti, la Gesesa comunica “che l'intervento eseguito da GES e terminato ed è in funzione la centrale di rilancio di Santo Stefano.

Purtroppo, la ripartenza con i serbatoi vuoti e le temperature elevate, causa di consumi anomali, rallentano il raggiungimento delle condizioni di normale erogazione. Per tale motivo, in alcune zone ancora persistono difficoltà di pressione e di regolare erogazione. Tale regime transitorio dovrebbe stabilizzarsi completamente nell'arco di circa due/tre giorni sfruttando le ore notturne di minor consumo per far risalire i livelli nei serbatoi di accumulo posizionati sui vari territori.

Stiamo monitorando la situazione costantemente – assicurano dalla Gesesa -, effettuando ogni intervento utile, per cercare di assicurare i minori disagi possibili a tutti gli utenti della Valle Vitulanese”.