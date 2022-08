Covid, nel Sannio 152 nuovi casi e 29 persone ricoverate al San Pio Restano occupati tutti e 12 i letti in terapia sub intensiva

Sono 152 i nuovi casi covid registrati nel Sannio nelle ultime 24 ore. Resta basso, dunque, il numero dei nuovi positivi al coronavirus in provincia di Benevento dove dall'inizio della pandemia si sono ammalate ben 86.039 persone.

Per quanto riguarda la situazione all'interno del padiglione Covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, attualmente restano ricoverati 29 pazienti. Restano liberi 33 letti su un totale di 62 posti disponibili. Sono 17 i pazienti in Malattie infettive, 12 in pneumologia sub intensiva.