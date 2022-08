"Benevento Città Spettacolo", lunga fila per gli inviti gratuiti La 43esima edizione del festival è in scena dal 25 al 31 agosto

E' terminata in meno di un'ora la prima distribuzione degli inviti gratuiti per la 43^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo”. Sin dalle prime ore del mattino presso l’Infopoint di Via Traiano si è registrata una buona affluenza culminata in un lungo serpentone che ha raggiunto piazza Roma.

Subito sold out i tagliandi per lo spettacolo La Vacanza con Pino Strabioli in programma il 25 agosto, nel Cortile della Rocca dei Rettori. Ricercatissimi anche gli inviti per Iva Zanicchi e il suo Gargana Tour; Riccardo Fogli, Che Notte, questa notte… A Mezzanotte (27 Agosto) Teatro Romano, lo spettacolo Arie, Danze e Sinfonie dell’800, Direttore Leonardo Quadrini (28 Agosto, ore 18:00 –Teatro Romano); Peppe Fonzo, Sotto la finestra delle donne amate (30 Agosto, ore 20:30 – Cortile della rocca dei Rettori) e per il concerto dei Ricchi e Poveri (31 Agosto, ore 22:00 – Piazza Risorgimento). La distribuzione gratuita (fino ad esaurimento posti disponibili) proseguirà presso l’Infopoint Città Spettacolo - Ufficio Turistico Aletur Campania (ex EPT) in via Traiano, tutti i giorni (mattina: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 - pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 19:00).