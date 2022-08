Commercio, l'allarme della Confesercenti: "Le famiglie hanno paura di spendere" Il punto sulla situazione con Gianluca Alviggi: "I continui annunci dei nuovi rincari non aiutano"

“Le famiglie hanno paura di spendere a causa delle incertezze dettate dai continui annunci sui prossimi aumenti del gas, dell'energia e delle materie prime in generale, ed è per questo che si prevede un autunno difficile. Le persone hanno paura di spendere”.

Questo l'allarme lanciato da Gianluca Alviggi, presidente della Confesercenti sannita e commerciante che quotidianamente, attraverso la sua attività e i suoi associati, 'misura' nel concreto l'andamento della spesa di acquisto delle famiglie.

“Per una cittadina e una provincia come la nostra, che si regge su un'economia sottile, per le famiglie psicologicamente c'è una paura che scaturisce dai media che ogni giorno annunciano aumenti. Ed è per questo motivo che ci sarà un'ulteriore contrazione della spesa” ha rimarcato Alviggi.

Commercianti che, come evidenzia il numero uno di della Confesercenti, hanno per fortuna lavorato bene fino a poche settimane fa anche grazie alle cerimonie e agli eventi. Ora però si torna a temere per l'autunno. “Il clima è tirato. Il consumatore è preoccupato e probabilmente i prossimi mesi non saranno rosei come l'estate”.

A frenare l'economia inevitabilmente c'è anche l'attuale situazione di Governo. A settembre si voterà per un nuovo esecutivo e le incertezze aumentano. Anni difficili, dunque, prima per la crisi economica accelerata e aumentata a dismisura per l'emergenza sanitaria provocata dal Covid 19, ora per la guerra in Ucraina che si protrae da mesi con danni economici incalcolabili e rincari più o meno attutiti dalle misure messe in campo dal Governo.

Aiuti che però non fanno ben sperare i commercianti: “Dopo l'esperienza vissuta con il look down e quello che arrivato dal Governo, almeno per le categorie che riguardano Confesercenti posso dire che abbiamo contato solo sulle nostre risorse per ricominciare da zero. Purtroppo chi non ne aveva non ha potuto fare altro che chiudere”.