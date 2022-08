Caro gas ed energia, incontro tra dirigenti scolastici, Usp, Comune e Provincia In vista misure per contenere la spesa energetica. Si pensa anche al sabato libero

Giovedì prossimo, 25 agosto, alle ore 10.30, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il presidente della Provincia, Nino Lombardi, incontreranno a Palazzo Mosti, la dirigente dell’Ufficio Provinciale Scolastico (UPS), Mirella Scala e tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e degli istituti superiori, per discutere, in vista del nuovo anno scolastico, delle problematiche legate alla difficile situazione energetica per quanto riguarda specialmente il riscaldamento, che richiederà misure drastiche. Nel corso dell’incontro si discuterà anche dell’eventualità del sabato libero.