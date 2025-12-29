In fiamme rivendita e officina di moto a Frasso Telesino Danni a mezzi e struttura

Vigili del fuoco in azione nella serata di ieri a Frasso Telesino per l'incendio divampato in un'officina e rivendita di moto. L'allarme è scattato prima delle 20 quando alcuni passanti hanno notato le fiamme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dei distaccamenti di Telese terme e Bonea e un'autobotte dal comando provinciale di Benevento.

I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 4 ore prima per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la struttura e l'area.

Ingenti i danni a mezzi e strutture. Resta ora da capire le cause che hanno scatenato l'incendio.