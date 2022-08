La Scienza servizievole in cammino mercoledì arriva a Buonalbergo L'iniziativa di Daniela Lucangeli: una Scienza vissuta, condivisa, messa al servizio delle comunità

Partita lo scorso 13 giugno dal Passo del Gran San Bernardo (al confine tra Italia e Svizzera) la Marcia della “Scienza Servizievole in Cammino”: un vero e proprio cammino, attraverso il percorso italiano della via Francigena è giunta oggi nel Sannio e arriverà domani pomeriggio a Buonalbergo dove Giuseppe Giurati, portabandiera dell'iniziativa, sarà accolto dalla comunità di Buonalbergo. L'appuntamento è per le 17 circa in piazza Garibaldi dove l'Istituto comprensivo “Fragnito”, con il patrocinio del Comune di Buonalbergo, ha organizzato l'accoglienza.

La marcia nasce e si ispira all’idea di Scienza Servizievole della professoressa Daniela Lucangeli: una Scienza vissuta, condivisa, messa al servizio delle comunità. Scienza che esce nelle strade e mette i suoi strumenti al servizio di educatori, insegnanti, operatori sociali, ricercatori e clinici ma anche delle famiglie e di tutti coloro che mostrano interesse verso il tema dell’educazione.

La professoressa Lucangeli è da tempo impegnata in progetti di alfabetizzazione e divulgazione di tematiche legate alle neuroscienze, all’apprendimento, alla psicologia, alla pedagogia.

«Credo in una scienza servizievole – precisa la professoressa Lucangeli attraverso mind4children.com -, che non rimane chiusa nelle università, che non circola solo tra specialisti, ma che esce nelle strade e mette i suoi strumenti a disposizione di tutti coloro che possono, vogliono e dovrebbero usarli. Per questo sono uscita dalle aule universitarie e dalle sale congressuali e parlo in pubblico, e scrivo, e pubblico video sui social, con un linguaggio che cerco di modellare su chi ascolta, perché sia il più comprensibile a tutti».

Durante alcune delle novanta tappe del cammino, momenti di riflessione con conferenze, congressi, spettacoli. In particolare, saranno coinvolti esperti del mondo della scienza, dell’educazione, delle arti, e della cultura e i professionisti della comunità scientifica presieduta dalla professoressa Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento. Il ricavato della serate permetterà alla charity Heart4Children APS e a Mind4Children, Spin Off dell’Università degli Studi di Padova, di attivare progetti di ricerca-azione e il potenziamento dei Servizi di aiuto nei territori, sui temi delle vulnerabilità, delle potenzialità educative e delle nuove prassi per i docenti e i genitori.

La marcia si concluderà in Basilicata, con una grande festa che si terrà a Matera il 14 settembre.

«Durante questo cammino impareremo ad osservare le impronte delle nostre vite, i segni lasciati gli uni agli altri: genitori figli amici sconosciuti. Proveremo a riconoscerci come una comunità che avendo a cuore il bene di ciascuno, e dei nostri bambini, avrà il coraggio di guardarsi dentro e confrontarsi sui passi già compiuti e quelli da portare verso l’orizzonte» ha concluso Daniela Lucangeli.

Il progetto si sviluppa in collaborazione con Mind4children, Heart4children e Cnis, (Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle situazioni di handicap) di cui Lucangeli è presidente.